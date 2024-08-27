Информация была передана местным правоохранительным органам.

Вчера Министерство обороны Украины сообщило о результатах совместного аудита с Государственной таможенной службой страны за период с марта по июль 2024 года. По итогам проверки стало известно, что Вооружённые силы Украины не получили гуманитарную помощь на 170 миллионов гривен (4~ миллиона долларов)

Речь идёт о грузах, которые успешно прошли таможню и были зарегистрированы, но в конце концов всё-таки не достигли точки назначения и не были переданы украинским военным.

В перечень не полученной армией гуманитарной помощью входит:

424 транспортных средства;

6,2 тонны продуктов;

476,23 тонн других товаров без их оценки.

На фоне этого украинское оборонное ведомство отправило местным правоохранительным органам соответствующее уведомление, чтобы осуществить проверку ответственных за передачу груза лиц на предмет незаконного обогащения и злоупотребления полномочиями с целью присвоения себе имущества.

Директор Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины Александр Титковский подчеркнул, что задачей их ведомства является гарантирование того, чтобы каждый передаваемый волонтёрами автомобиль или тепловизор был передан украинским военным, находящимся в зоне боевых действий.