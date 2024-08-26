До сих пор официально обвинения российскому бизнесмену не выдвинули.

Вчера появилась информация о том, что в аэропорту Ле Бурже (Франция) был задержан основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, которому планируют выдвинуть ряд обвинений в контексте соучастия. В своём решении французские органы правосудия могут сослаться на закон Европейского союза «О цифровых услугах», который предусматривает, что оператор платформы ответственен за весь контент, размещённый на площадке. В случае с российским бизнесменом, он принципиально не пошёл на контакт с французскими властями, чтобы начать модерацию публикуемого в мессенджере контента.

Французское издание Agence France-Presse, ссылаясь на ознакомленные с расследованием источники, пишет о том, что Павлу Дурову был продлён срок задержания до 96 часов. После истечения данного времени в отношении подозреваемого должны были выдвинуты обвинения, в ином случае он должен быть освобождён. Примечательно, что до этого речь шла о задержании сроком 48 часов, то есть Дуров мог уже совсем скоро быть освобождён.

Официально во Франции никак не комментировали задержание российского бизнесмена. В то же время команда Telegram заверила, что Павлу Дурову нечего скрывать, а мессенджер соблюдает все законы, в том числе Европейского союза и закон «О цифровых услугах» в частности.