Однако Будапешту придётся дороже платить за баррель нефть.

В начале лета украинские власти усилили санкции в отношении российской нефтяной компании «Лукойл», из-за чего транзит российской нефти через украинские территории по трубопроводу «Дружба» был приостановлен. На фоне этого в Венгрии и Словакии возникли серьёзные риски для энергетической системы и, несмотря на высказанные предупреждения Киеву о последствиях, украинские власти не отменили своё решение, а Европейский союз отказался поддерживать в этом вопросе Братиславу и Будапешт.

Издание Bloomberg, ссылаясь на начальника канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, пишет о предложенной Будапештом новой схеме осуществления транзита российской нефти через украинские территории, благодаря чему венгерская государственная нефтегазовая компания MOL имеет хорошие шансы подписать новое соглашение.

По словам венгерского чиновника, соглашение может быть реализовано уже в начале осени, но такой вариант имеет свои сложности. В частности речь идёт о том, что венгерская компания возьмёт на себя ответственность за транспортировку нефти через российско-украинскую границу - в таком случае цена за российский баррель из-за сопутствующих рисков (возникает необходимость ещё одного страхования) вырастет на полтора доллара.

В Будапеште не намерены искать альтернативу российской нефти, объясняя это тем, что Киев может заблокировать её транзит точно также. Однако причина в основном заключается в том, что венгерским властям попросту дешевле импортировать энергоносители из России, чем из других стран.