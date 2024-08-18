Вашингтон не хочет, чтобы штаты позиционировались как организатор вторжения на российские территории.

После вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область в Соединённых Штатах Америки заявили о своей непричастности к происходящему, при этом Вашингтон не выступил против использования американского оружия на российских территориях, поскольку разрешил этот ранее, хотя тогда речь шла об пресечении ударов российской армии. Позже американские власти сообщали о поддержании диалога с украинским руководством, чтобы выяснить его цели.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, пишет, что Соединённые Штаты Америки отказались передавать Киеву разведывательные данные о целях на российских территориях. Причина тому - опасение Вашингтона, что страну выставят к организатора вторжения в Курскую область.

В материале издания также говорится, что Киев планировал свою операцию ещё с начала лета, когда начал наносить пробные удары по российским территориям при помощи беспилотных летательных аппаратов. Заход украинских войск возглавили 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады, оснащённые западным вооружением. Что касается личного состава, то основная часть войск, введённых в Курскую область, была задействована из резервных сил, подготовленных при участии Запада.