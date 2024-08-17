Страна подчеркнула, что не устанавливает никаких географических ограничений на поставляемое Киеву оружие.

Во время своих наступательных операций в Курской области Вооружённые силы Украины использует поставляемое Западом им оружие. При этом Соединённые Штаты Америки, как и другие украинские союзники, отрицают свою прямую причастность к ведению боевых действий на российских территориях.

Представитель Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен сообщила, что канадские власти разрешают Киеву использовать поставляемое их армии оружие в своих наступательных операциях в Курской области. Он подчеркнул, что Торонто не устанавливает никаких географических ограничений на применение канадского оружия. По мнению канадского чиновника, в Киеве лучше всех понимают, как следует осуществлять оборону своей страны, а Канада лишь стремится поддерживать их в этом.

Известно, что после 24 февраля 2022 года Канада внесла немалый вклад в военную помощь Киеву, но не поставляла дальнобойное оружие. Торонто в своих военных поставках ограничился всего восемью танками Leopard 2A4, несколькими десятками боевых машин пехоты, сотней бронемашин и небольшим числом артиллерийских установок американского производства M777. Тем не менее страна потратила на помощь Киеву уже десять миллиардов долларов, почти три из которых - на военную помощь.