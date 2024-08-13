Неделю назад Вооружённые силы Украины провали российскую государственную границу в Курской области, начав развивать наступательный потенциал для дальнейших операций. На фоне этого есть в том числе гражданские потери, выражаемые разрушением инфраструктуры и пострадавшим от боевых действий населением.
В Министерство иностранных дел Китая обратились за комментарием по ситуации, отметив, что в Киеве считают свои действия ответными на наступление России, а Соединённые Штаты Америки и вовсе якобы были не в курсе происходящего, хотя и не выступают против применения американского оружия по российским территориям.
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Китайское правительство дало свой комментарий, сразу подчеркнув, что позиция Пекина остаётся неизменной, чёткой, последовательной и соответствует трём принципам деэскалации ситуации:
- зона боевых действий не должна расширятся;
- конфликт не должен эскалировать;
- стороны не должны прибегать к борьбе.
Внешнеполитическое ведомство Китая заверило, что продолжит поддерживать связь с международным сообществом, отыгрывая конструктивную роль в достижении политического урегулирования российско-украинского конфликта.