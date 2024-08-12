Она примет участие в защите Израиля на случай массированного обстрела Ирана.

Из-за возможного риска массированного обстрела израильских территорий со стороны Ирана американские силы продолжают наращивать своё присутствие в регионе Ближнего Востока. За последнее время в регион прибыла новая авианосная группа и американские истребители F-22, чтобы отразить атаку иранских сил, если такая всё же будет реализована.

В пресс-службе Министерства обороны Соединённых Штатах Америки сообщили о распоряжении министра обороны страны Ллойда Остина направить к берегам Израиля атомную подводную лодку USS Georgia, оснащённую управляемыми (крылатыми) ракетами. Новое судно перейдёт под зону ответственности Центрального командования Армии Соединённых Штатов Америки (CENTCOM), ответственного в том числе за планирование оборонных операций Израиля.

реклама

Американский министр также выразил приверженность Вашингтона в обеспечении дальнейшей безопасности Израиля. Стоит напомнить, что на израильских территориях пребывает и командующий CENTCOM Майкл Курилла.

На текущий момент иранский ответный удар за ликвидацию главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании ещё не предвиделся. Вероятнее всего, в Тегеране решили пока что отказаться от этой затеи на фоне готовящихся переговоров по обмену пленными и прекращения огня в секторе Газа при посредничестве Соединённых Штатов Америки, Катара и Египта.