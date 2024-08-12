Украинские власти утверждают, что экономическая помощь поступает с сильными задержками.

Известно, что утверждённый государственный бюджет Украины на 2024 год в основном полагался на иностранную экономическую помощь. Такая действительно была предусмотрена украинскими союзниками и запланированных поступлений должно было быть достаточно, чтобы выполнить бюджет в необходимой сумме. Однако издание Financial Times рассказало об образовавшейся дыре в бюджете из-за несвоевременной помощи Запада.

Министр финансов Украины Сергей Марченко дал комментарий изданию, в котором призвал страны Запада ускорить выплату обещанных 50 миллиардов долларов. Украинский министр утверждает, что задержки в поставках вооружения и выплатах привели к дефициту в бюджете.

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Медленные поставки вооружения, по слова Марченко, привели к тому, что Киеву пришлось самостоятельно искать деньги на содержание своей армии. Как итог, расходы на оборону выросли на целых 12 миллиардов долларов, а дефицит в общей сумме стал рекордным - 43,5 миллиарда долларов.

Сергей Марченко отметил, что ситуация сводится к отсутствию возможности выплачивать заработную плату военным. Так называемые «зарплатные пакеты» были потрачены на закупку необходимого вооружения и боеприпасов в начале 2024 года, поскольку Вашингтон медлил с поставкой оружия и стране приходилось рассчитывать на себя.

Financial Times заключили, что хоть напрямую Соединённые Штаты Америки не финансируют выплаты зарплат украинским военным, отсутствие своевременных и необходимых поставок оружия приводит к дефициту, компенсировать который можно лишь за счёт сокращения расходов на гражданские сферы, продажи активов и повышения налогов.