Международная организация поддерживает контакты по поводу ситуации с властями обеих стран.

Несколько дней назад в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что наблюдает за развитием событий в Курской области, где располагается атомная электростанция. Москва уведомила международную организацию об обнаружении на территории электростанции осколков и остатков фрагментов сбитых украинских ракет, в частности в районе переработки радиоактивных отходов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны российско-украинского конфликта к максимальной сдержанности по поводу ситуации вблизи Курской атомной электростанции. Он напомнил, что один из принципов обеспечения ядерной безопасности в военное время предусматривает необходимость обеспечения физической целостности атомных объектов.

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Гросси также подчеркнул, что МАГАТЭ поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта, чтобы отслеживать ситуацию вокруг Курской АЭС. Он предупредил, что необходима максимальная сдержанность с обеих стороны, иначе есть риск ядерной аварии, которая приведёт к серьёзным последствиям.

Рафаэль Гросси отметил, что обеспечивать соблюдение всех принципов ядерной безопасности необходимо на всех атомных объектах, вне зависимости от того, где они располагаются.