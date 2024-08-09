Сейчас американские ракеты всё ещё запрещено запускать в глубину российских территорий.

После того, как Соединённые Штаты Америки разрешили Вооружённым силам Украины применять поставляемое ими оружие для ударов по российским территориям, через некоторое время украинские власти начали просить ещё больше ослабить ранее установленный запрет, чтобы военные могли поражать военные объекты на территории России, в частности аэродромы. Однако в Белом доме чётко дали понять, что этого не будет, по крайней мере, на тот момент.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Киеве в очередной раз подняли тему ударов американским оружием в глубину российских территорий на фоне прорыва в Курской области. Украинские власти считают, что таким образом можно удержать часть захваченных территорий и развить успех.

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Стоит отметить, что хоть ряд американских вооружений и используются в Курской области, имеющиеся у украинской армии американские ракеты ATACMS по-прежнему не могут бить по целям в глубине российских территорий, в особенности речь идёт про аэродромы, где находятся самолёты-носители авиационных бомб.

Анонимный источник из Офиса президента Украины также подчеркнул, что это дало бы украинской армии рычаг давления для переговоров с Россией. При этом чиновник отметил, что украинские власти не будут использовать возможность перекрывать поставки российского газа в Европу через ГИС «Суджа» как рычаг давления на Запад, объясняя это тем, что Киев мог поступить так и раньше, ведь транзит все равно осуществляется через украинские территории.