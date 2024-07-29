Пока непонятно, как именно ответят израильские власти.

Несколько дней назад израильские власти обвинили «Хезболла» в причастности к удара по Голанским высотам, в результате чего погибло 12 человек. Ливанское шиитское движение отвергает свою причастность. Всё это вызвало риск того, что израильская армий пойдёт в наступление на ливанские территории, ведь соответствующий план Тель-Авивом уже разработан, а израильские власти неоднократно предупреждали об этом шиитов.

Тем не менее, как пишет ряд изданий, израильский ответ, скорее всего, будет ограниченным и не предполагает объявление войны ливанской группировке. Соответствующую информацию обнародовал портал Ynet и ливанский телеканал LBCI, ссылаясь на собственных источников.

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По данным изданий, речь идёт о работе над ограниченным возмездием, которое не предполагает удары по крупным города с высокой плотностью населения. При этом ответ Тель-Авива не предполагает атак на правительственные объекты Ливана, ведь основной целью является именно «Хезболла», а не ливанское государство. Всё это может ограничиться небольшим ростом интенсивности обстрелов ливанских территорий для поражения объектов шиитов.

Военно-политический кабинет Израиля уже провёл заседание, посвященное теме реагирования на удар по Голанским высотам, по итогам которого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант были уполномочены выбрать то, как и когда именно Тель-Авив ответить «Хезболле»

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил израильских властей о возможностях Турции ввести войска на израильские территории, чтобы оказать содействие ХАМАС. В то же время израильские власти назвали условие, которое предотвратит наступление Израиля на ливанские территории - выполнение Резолюции Совета безопасности Организации объединённых наций №1701, предполагающей призыв вывести все вооружённые формирования, за исключением миротворческих сил и регулярной ливанской армии, с района южнее реки Литани.