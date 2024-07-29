Он подчеркнул, что никто не помешает Турции это сделать, необходимо лишь быть достаточно смелыми.

С начала палестино-израильского конфликта Турция, как преимущественно исламская страна, демонстрирует решительную поддержку ХАМАС, когда другие страны-участники НАТО осуждают действия ХАМАС, в частности наступление на израильские территории 7 октября, из-за которых и была объявлена Израилем военная операция в секторе Газа.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в этот раз не сделал исключение и выступил с новым сигналом поддержки в адрес Палестины. По его словам, турецкие военные могут зайти в Израиль также, как когда-то зашли в Ливию и Нагорный Карабах, чтобы остановить боевые действия в секторе Газа.

реклама

Турция в 2020 ввела войска в Ливию, чтобы поддержать правительственные силы в Ливии. Осенью того же года турецкие военные вошли в Нагорный Карабах. Страна за свою историю имела множественный опыт военных интервенций, в том числе на остров Кипр, в результате чего была сформирована Турецкая республика Северного Кипра.

По словам турецкого президента, никто не мешает Анкаре это сделать - необходимо лишь быть достаточно смелыми (в политическом плане - ред.) для этого. Непонятно, как будет выглядеть эта ситуации, если учесть, что Турция является страной-участником НАТО, а Соединённые Штаты Америки, являющиеся основной силой североатлантического альянса, поддерживают израильских властей, в том числе оружием.