Израильские требуют выполнить резолюцию Совбеза ООН №1701, по которой все вооружённые формирования должны покинуть район южнее реки Литани.

Вчера появилась информация об ударе «Хезболла» по Голанским высотам, в результате чего погибло 12 израильских граждан, в том числе дети. Всё это на фоне опасной ситуации в регионе, когда израильская армия готова в любой момент перейти в наступление на Ливан, чтобы ликвидировать шиитское движение. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал, что шииты заплатят цену, которая для них станет наивысшей.

Представитель министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн назвал условие, при котором Израиль откажется от своих планов наступления на Ливан. Тель-Авив требует, чтобы «Хезболла» выполнила требование Резолюции №1701 Совета безопасности Организации объединённых наций.

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Резолюция №1701 Совбеза ООН призывает к выводу всех вооружённых формирований, кроме миротворческих сил и регулярной армии Ливана, с района южнее реки Литании. В частности это связано с повышенной военной активностью шиитского движения, которое обстреливает израильские территории.

По словам израильского чиновника, сейчас идут последние минуты, чтобы решить сложившиеся обстоятельства дипломатическим путём. В то же время ливанские шииты отрицают свою причастность, утверждая, что причиной гибели 12 израильтян является падение израильской противоракеты системы «Железный купол»

Стоит отметить, что в случае ввода израильских войск на ливанские территории, страна объявит войну не Ливану, а конкретно «Хезболле», чтобы ликвидировать шиитскую группировку в южной части страны. Впрочем, вполне вероятно, что израильская армия не пойдёт в наступление и ограничится лишь ответным ракетным обстрелом.