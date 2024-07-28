Венгерский премьер объяснил, почему экономика Москвы держится на плаву.

Премьер-министр Венгрии во время своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушанд объяснил, почему российская финансовая система не рухнула после введения западных санкций. Он отметил, что страна усвоила уроки 2014 года, предприняв конкретные действия.

По словам главы венгерского правительства, Россия провела необходимое развитие IT и банковского сектора, развив собственную способность к адаптациям. В пример он приводит ситуация с сельскохозяйственными продуктами, которые импортировать с Запада из-за санкций не получалось. В итоге Москва сама стала одним из крупнейших экспортёров продуктов питания.

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Виктор Орбан выразил мнение, что Россия демонстрирует техническую, экономическую и общественную гибкость, позволившей ей держать свою экономику на плаву.

Ранее министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен признала, что Россия, несмотря на введённые против неё санкций, по-прежнему получает товары двойного назначения, использующиеся в оборонно-промышленном комплексе. Для этого страна использует свои торговые связи с Китаем. С аналогичным заявлением выступали и в Государственном департаменте, признав эффективный уровень производства российского оружия.