Румынские власти уверяют, что их действия будут выглядеть как «обстрел Украины»

Недавно была информация от министерства обороны Румынии о найденных на территории страны обломках ударных беспилотных летательных аппаратов «Герани», которые были сбиты силами украинской противовоздушной обороны. Румынские власти объяснили, почему не сбивают российские беспилотники в украинском небе, чтобы не допустить их проникновение на территорию Румынии.

Обычно западные чиновники оправдываются, что они попросту не желают эскалации конфликта и их прямого вмешательства в него, но Бухарест зашёл с другой стороны. Премьер-министр страны Марчел Чолаку заявил, что если бы румынские силы противовоздушной обороны сбивали российские дроны, подлетающие к границе с Румынией, то это можно было бы расценить как огонь по территории Украины.

реклама

«Я считаю, что это еще не разрешено, я не слышал ни об одном решении по этому вопросу», - добавил он.

Очевидно, что если бы всё зависело от разрешения Киева, то на следующий же день украинские власти разрешили бы Европе «бить» по своей территории зенитными ракетами.

Марчел Чолаку также подчеркнул, что обычно украинские военные сбивают российские дроны ещё до подлёта к границе с Румынией, а для румынских граждан такие инциденты не представляют никакой угрозы. Он также напомнил, что власти уже предприняли дополнительные меры безопасности, усилив патрулирование своего воздушного пространства.