Упавший беспилотник не нанёс ущерба инфраструктуре.

В министерстве обороны Румынии сообщили о найденных возле населённого пункта Плауру (расположен на границе с украинским городом Измаил) осколках ударных беспилотных летательных аппаратов типа «Герань», которые были сбиты украинскими системами противовоздушной обороны. Отмечается, что произошло это в ночь на 25 июля, когда на Одесскую область были направлены беспилотники.

В тот день Командующий Военно-воздушными силами Украины Николай Олещук отчитался о сбитии 25 беспилотников. При этом сообщалось о трёх дронах, которые были потеряны радиолокационными радарами после пересечения границы с Румынией.

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В Бухаресте подчеркнули, что разбившиеся на территории страны беспилотники не представляют угрозы для населения и не нанесли вреда местной инфраструктуре. Румынское оборонное ведомство продолжает поиск обломков, совершая обход территорий вне населённых пунктов, помеченных как возможное место падения российских дронов.

Стоит отметить, что во время налёта «Гераней» на Одесскую область в воздух были подняты истребители Военно-воздушных сил Румынии, осуществляющие контроль и наблюдение за воздушным пространством страны. Это не первый случай падения обломков сбитых российских беспилотников на румынские территории.