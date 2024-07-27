Министры обороны обсуждали разработку и размещение этого оружия на территории Германии, чтобы не допустить применение Москвой тактического ядерного оружия.

Недавно Соединённые Штаты Америки объявили о размещении дальнобойных вооружений на территории Германии, которое произойдёт уже в 2026 году. Речь идёт как о наступательных вооружения, так и экспериментальных ракетах гиперзвукового типа, аналогов которым, по заявлениям Пентагона, на территории Европы нет.

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Великобритания совместно с Германией планируют начать разработку оружия, способного противостоять ядерному оружию и поразить носитель боеголовки на расстоянии до 3,2 тысяч километров. Именно такая дистанция была выбрана для того, чтобы имелась возможность сбить носители тактического ядерного оружия в случае их применения Россией.

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Отмечается, что эту тему обсудил британский министр обороны Джон Хили со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, когда посетил Берлин в рамках дипломатического турне по Европе, направленного на укрепление сотрудничества между Великобританией и другими странами североатлантического альянса.

Предполагается, что разработанное оружие должно быть размещено в Германии, ведь именно оттуда его возможно эффективно применить по целям из России. Источники издания подчёркивают, что в таком случае разработанные противоракеты придут на замену обещанному к 2026 году американскому дальнобойному оружию.