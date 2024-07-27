Глава дипломатии США при президентстве Дональда Трампа считает, что кандидат от республиканцев готов помогать Киеву только в долг.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно говорил, что Украина, как и другие страны, должны получать военную помощь исключительно в долг. В то же время американский президент Джо Байден выступал за иную форму поддержки, которая предполагает оказание помощи на безвозвратной основе. Тем не менее украинские власти согласны брать оружие даже в долг, чтобы продолжать боевые действия.

Бывший Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео, занимавший эту должность в президентском кабинете Дональда Трампа, опубликовал статью в своей колонке The New York Times, где предположил, как республиканец может поступить с оказанием военной помощи Украине в случае его возвращения в Белый дом.

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Помпео утверждает, что Трамп вместо того, чтобы обременять американских налогоплательщиков новыми счетами, может позволить Украине занять столько денег, сколько ей нужно. В таком случае американское оружие будет поставляться стране в долг, как и выделенный весной 2024 года пакет военной помощи на 61 миллиард долларов. По мнению политика, Киев сможет возвращать деньги за счёт получаемых доходов от замороженных российских активов.

Впрочем, пока остаётся непонятным, прислушается ли Дональд Трамп к словам своего бывшего министра. На текущий момент украинские власти продолжают устанавливать контакты с возможным президентом, а между Зеленским и Трампом уже запланирована личная встреча.