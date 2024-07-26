Однако она подчеркнула «эволюцию» антироссийских санкций.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен, выступая на заседании финансистов «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро (Бразилия), заявила, что Россия по-прежнему продолжает успешно получать товары двойного назначения даже несмотря на все вводимые Западом санкции.

По словам американского министра, Москва смогла добиться успеха, который вызывают тревогу, ведь она продолжает импортировать необходимые ей товары для расширения оборонно-промышленного комплекса, в том числе микроэлектронику. В то же время Йеллен указала на «эволюцию» антироссийских санкций и новые предпринимаемые меры, направленные на то, чтобы помешать приобретению этих товаров.

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Стоит напомнить, что основным поставщиком товаров двойного назначения в Вашингтоне называют Китай. В Пекине не планируют ограничивать торговлю с Россией из-за обвинений в оказании помощи Москве.

Ранее издание The Washington Post указало на то, что Соединённые Штаты Америки за последнее время ввели в три раза больше санкций, чем любое другое государство в мире. Отмечается, что американские санкции задели порядка 60% стран с низким доходом, но, по всей видимости, на этом штаты останавливаться не собираются.