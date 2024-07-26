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Nacvark
Президент Чехии не видит смысла в переговорах по Украине без участия России и Китая
Он считает, что Пекин мог бы сыграть существенную роль в мирном урегулировании.

В этом году украинские власти запланировали второй саммит мира, на который будет приглашена Россия. Однако пока непонятно, примут ли своё участие представители от Москвы, ведь на мирной конференции преимущественно будут обсуждать украинскую формулу мира. В случае же, если российские делегаты примут участие в саммите, то, вероятнее всего, Китай также направит своих представителей.

Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что все попытки мирного урегулирования без участия России и Китая не имеют смысла. Он подчеркнул, что все проблемы должны решаться в рамках международного права, но присутствие Пекина смогло бы внести существенный вклад в достижение мира, а заодно и повысить престиж страны на международной арене, как посредника в урегулировании военных конфликтов.

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Что касается уже прошедшей встречи в Швейцарии (15 - 16 июня), то чешский президент отметил, что она и не была направлена на завершение российско-украинского конфликта путём заключения мирного соглашения.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России к переговорам, но добавил, что нужно выяснить, насколько готовы к ним в Киеве.

#россия #украина #китай #чехия
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