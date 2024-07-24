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Nacvark
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай, чтобы найти консенсус с Пекином в вопросе мира
Найти консенсус и ногами его, ногами! ©

В этом году может состояться второй саммит мира, организованный Киевом, который вполне могут посетить представители от Москвы. На нём будет обсуждаться украинская формула мира и чем больше государств будут готовы её поддержать, тем больше вероятность, что российский мирный сценарий международное сообщество проигнорирует. Впрочем, не стоит исключать, что Россия попросту выступит против участия в мирной конференции, где будет обсуждаться только мирный сценарий Киева.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые после 24 февраля 2022 года отправился в Китай, запланировав встречу с китайским коллегой Ван И. Он подчеркнул, что основной темой обсуждения будет мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Помимо прочего страны обсудят двухсторонние отношения, особенно учитывая стратегию Китая на улучшение отношений с Европейским союзом, кандидатом в который Украина является - добавил он.

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Что касается поиска мирного решения по конфликту, то, по словам украинского министра, он намерен установить точки соприкосновения с китайскими властями и избежать конкуренции мирных планов. В этом году стало понятно, что роль Китая в мирном урегулировании имеет значительную роль, ведь страна имеет партнёрские отношения с Россией, а это даёт определённые преимущества в давлении на неё.

Дмитрий Кулеба уже прибыл в Пекин по приглашению китайских властей, где пробудет до 26 июля.

#украина #китай #кулеба
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