Она взяла на себя ответственность за покушение на Дональда Трампа.

После того, как было совершено покушение на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, директор Секретной службы Кимберли Читл признала провал своего ведомства, но отказалась уходить в отставку. Она пообещала проанализировать, имеются ли у службы все средства, чтобы обеспечивать безопасность важных политических лиц страны.

Однако вчера Кимберли Читл всё-таки пересмотрела своё решение и официально подала в отставку, взяв на себя личную ответственность за за упущения в обеспечении безопасности. В письме к сотрудникам она подчеркнула, что решение было приняло в свете последних событий, но далось ей тяжело.

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Стоит понимать, что в случае прихода на пост американского президента Дональда Трампа или даже кандидата от Демократической партии, при условии снятия кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена с президентских выборов, ситуация привела бы к увольнению Читл с назначением на данный пост нового руководителя. Очевидно, что директор Секретной службы попросту не видела для себя причин оставаться на данной должности впредь.

Ранее издание The Washington Post писало, что Секретная служба за последние годы неоднократно отклоняла запросы личной охраны Дональда Трампа на усиление безопасности во время его предвыборных мероприятий. Ведомство ссылалось на нехватку ресурсов.