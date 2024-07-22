Служба ссылалась на нехватку ресурсов.

Издание The Washington Post пишет о том, что Секретная служба, ответственная за охрану ряда категорий американских государственных служащих (президент, вице-президент, экс-президент, кандидаты в президенты и т.д.) на протяжение двух последних лет отказывала команде Дональда Трампа в усилении охраны на его предвыборных мероприятиях, ссылаясь на нехватку ресурсов.

Отмечается, что личная охрана Трампа просила у службы дополнительные ресурсы: металлодетекторы, снайперов, подразделения для проверки участников мероприятия, но на все запросы было отвечено отказом. После того, как произошло покушение на кандидата в американские президенты от Республиканской партии, остро встал вопрос, где были беспилотные летательные аппараты и каким образом Секретная служба не смогла преждевременно обнаружить стрелка.

реклама

The Washington Post отмечают и то, что в службе, помимо дефицита материально-технического оснащения, имелись проблемы с кадрами.

Впрочем, всё это директор Секретной службы Кимберли Читл фактически признала, когда взяла всю ответственность за покушение на себя и пообещала провести работу над тем, чтобы все необходимые ресурсы для организации охраны мероприятий у её ведомства были. Очевидно, что в случае избрания Дональда Трампа новым президентом, Читл не задержится на своей должности.