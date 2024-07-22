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Nacvark
The Washington Post: Секретная служба на протяжение двух лет отказывала Трампу в усилении охраны
Служба ссылалась на нехватку ресурсов.

Издание The Washington Post пишет о том, что Секретная служба, ответственная за охрану ряда категорий американских государственных служащих (президент, вице-президент, экс-президент, кандидаты в президенты и т.д.) на протяжение двух последних лет отказывала команде Дональда Трампа в усилении охраны на его предвыборных мероприятиях, ссылаясь на нехватку ресурсов.

Отмечается, что личная охрана Трампа просила у службы дополнительные ресурсы: металлодетекторы, снайперов, подразделения для проверки участников мероприятия, но на все запросы было отвечено отказом. После того, как произошло покушение на кандидата в американские президенты от Республиканской партии, остро встал вопрос, где были беспилотные летательные аппараты и каким образом Секретная служба не смогла преждевременно обнаружить стрелка.

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The Washington Post отмечают и то, что в службе, помимо дефицита материально-технического оснащения, имелись проблемы с кадрами.

Впрочем, всё это директор Секретной службы Кимберли Читл фактически признала, когда взяла всю ответственность за покушение на себя и пообещала провести работу над тем, чтобы все необходимые ресурсы для организации охраны мероприятий у её ведомства были. Очевидно, что в случае избрания Дональда Трампа новым президентом, Читл не задержится на своей должности.

#сша #трамп
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Сейчас обсуждают

Clamwult
08:49
ДЛСС я дальше включаю, что псих, даже смотреть не можешь чтобы не подгорело, ты знаешь что купил никчёмную дрянь неспособную даже видео нормально записать, фризящую и вылетающую в БСОД и чёрные экраны
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:49
Твоя карта кал и обсос .тут ее нет вообще в таблице -кера ты ее привел.видос твой тухлый я открывтаь не собираюсь.,еще говно на экран не попадало.там блевотный рефлекс от твоих видео
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:48
мне на твои видосы вообще насрать .ты тухлодырый через инспектор выставляешь длсс.ты ж конченый дегрод.потому то и мыло такое у тебя везде
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
08:47
Смотри и осознавай тупая мрзь, видос то мой с моей картой
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
deniskaaaa1
08:47
не надолго, сдуется.
Зеленский заявил о появлении в ВСУ поставленного ФРГ комплекса ЗРК Patriot
Clamwult
08:46
Твоя карта никчёмное говно неспособное ни на что, кроме как сидеть на оверах, и то с падениями в БСОД, ни в игры поиграть, ни видос записать, как видно же, не тянет современные игры, остаётся только г...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:46
я тебе внизу кинул как твоя сосет.смотри тупое ничтожество .а твои видосы я уже в курсе.опустим частоту на 300 -400 мгц,возьмем проц на матплате писи 3 и послабее и вот он профит.иди в очко .чмошник.В...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
08:45
Ну тут и 4060 нет, и 4090. И я уже скинул ниже видео в этой игре, у тебя мозга не хватает его осмыслить тупое ничтожество? https://youtu.be/pf1kwBVuEE8
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
08:45
твоя карта пососала у 6600 .и видео внизу так прям и говорит.она пососала.в общем надоел ты мне, дегрод уо тармент.твоя карта кал и говно и то ничего не изменит.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Михаил Авраменко
08:45
Сглотнут. Их тоже весьма активно обрабатывают антироссийской пропагандой. К тому же они в находятся в полном окружении стран НАТО. А НАТО нынче активно вооружается.
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