Он указывает на присутствие других союзников, оказывающих помощь стране.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен ответил на вопрос, сможет ли Украина выстоять в случае прекращения поставок американского оружия, если в Белый дом вернётся Дональд Трамп со своей командой. Он считает это возможным, объясняя присутствие других союзников, готовых помогать Киеву.

По его словам, украинским властям удалось заключить порядка двадцати соглашений в сфере безопасности со странами-участниками НАТО, которые позволят стране получать военную поддержку. Что касается штатов, то прекращение военной помощи американский чиновник не исключает, если новым президентом будет Трамп. При этом Блинкен подчеркнул необходимость для американского президента учитывать мощную двухстороннюю поддержку Украины в Конгрессе. Тут стоит напомнить, что в Палате представителей преобладает большинство Республиканской партии, которое согласилось поддержать продолжение военного финансирования Киева только благодаря работе команде Джо Байдена.

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Энтони Блинкен также указал на то, что Украина идёт по курсу, благодаря которому сможет стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом смысле. Нюанс в том, что он не уточнил, когда именно страна станет на ноги.