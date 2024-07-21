Страна возглавит инициативу по противодействию перевозке российской нефти через старые незастрахованные судна.

Недавно издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, писало, что Европейский союз усилит меры по противодействию российскому теневому флоту. Предполагалось, что инициативу возглавит Великобритания, а Соединённые Штаты Америки содействовать ей не будут, поскольку теневой флот в какой-то степени выгоден для американцев - из-за него удаётся сдерживать рост цен на бензин.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил намерения усилить противодействие российскому теневому флоту, пообещав его уничтожить. Отмечается, что в составе этого флота находится порядка 600 судов, перевозящих ежедневно до двух миллионов баррелей нефти.

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Глава британского правительства сообщил, что Лондон, вместе с европейскими партнёрами, послал чёткий сигнал тем, кто содействует попыткам России обойти санкции (ограничение цен на баррель нефти), перемещаясь по акваториям Европы и подвергая риску европейскую безопасность

Известно, что решение об усилении мер по противодействию российскому теневому флоту поддержали 44 страны, посетивших заседание Европейского политического сообщества в Лондоне. О том, какие именно меры предпримут британцы - пока непонятно.