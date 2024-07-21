Недавно издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, писало, что Европейский союз усилит меры по противодействию российскому теневому флоту. Предполагалось, что инициативу возглавит Великобритания, а Соединённые Штаты Америки содействовать ей не будут, поскольку теневой флот в какой-то степени выгоден для американцев - из-за него удаётся сдерживать рост цен на бензин.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил намерения усилить противодействие российскому теневому флоту, пообещав его уничтожить. Отмечается, что в составе этого флота находится порядка 600 судов, перевозящих ежедневно до двух миллионов баррелей нефти.
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Глава британского правительства сообщил, что Лондон, вместе с европейскими партнёрами, послал чёткий сигнал тем, кто содействует попыткам России обойти санкции (ограничение цен на баррель нефти), перемещаясь по акваториям Европы и подвергая риску европейскую безопасность
Известно, что решение об усилении мер по противодействию российскому теневому флоту поддержали 44 страны, посетивших заседание Европейского политического сообщества в Лондоне. О том, какие именно меры предпримут британцы - пока непонятно.