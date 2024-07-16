Государства хотят утвердить план совместного действия, чтобы препятствовать извлечению прибыли Москвой из собственных нефтяных ресурсов.

Появление «теневого флота» стало последствием введения ограничений на стоимость нефти на уровне 60 долларов за один баррель. Впрочем, такое явление в какой-то степени стало выгодно и другим странам, куда попадает российское сырьё, ведь, так или иначе, оно доступнее аналогов и покрывает потребительский спрос.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Великобритания в кулуарах заседания Европейского политического сообщества планирует утвердить план противодействия «теневому флоту», предприняв по отношении к нему новые меры. Подписавшие документ страны Европейского союза будут обмениваться информацией о российском торговом флоте, чтобы реагировать на создаваемые кораблями риски.

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В конечном итоге всё это должно усложнить извлечение прибыли Москвы из своих нефтяных ресурсов, также может быть увеличен санкционный список российских торговых судов.

Ранее западные средства массовой информации писали, что Соединённые Штаты Америки сейчас не заинтересованы в борьбе с российским теневым флотом, поскольку это может привести к росту цен на бензин в стране, а это, в свою очередь, падению политических рейтингов действующего американского президента Джо Байдена, претендующего на второй срок.