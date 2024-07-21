Количество боеголовок данного типа в американском ядерном арсенале составляет всего 3 748 единиц.

Национальное агентство по ядерной безопасности Соединённых Штатов Америки (NNSA) обнародовало информацию о текущем стратегическом ядерном арсенале страны, рассекретив актуальные данные. Последний раз ведомство обновляло данные в 2021 году, актуальные данные приходятся на сентябрь 2023 года.

По данным NNSA, на текущий момент количество ядерных боеголовок составляет всего 3,7 тысяч (3 748) единиц, что свидетельствует о 90-процентном сокращении арсенала по сравнению с 1967 годом, когда на вооружении американской армии находилось 31 тысяча единиц боеголовок. Отмечается, что за период с 1994 по 2023 год Вашингтон принял решение о демонтаже 12 тысяч ядерных боеголовок, с сентября 2020 года было демонтировано всего 405 боеголовок. Ещё две тысячи были выведены из эксплуатации и ожидают демонтажа.

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Исходя из опубликованного ведомством графика можно заметить, что с начала 2000-х годов ядерный арсенал страны особо не изменился, хотя тенденция по сокращению по-прежнему присутствует.

Помимо этого NNSA утверждают, что Соединённые Штаты Америки вывели из эксплуатации всё ядерное оружие нестратегического типа, которое было произведено во времена Холодной войны.

Согласно графику Национального управления, начиная с 2000-х годов количество боеголовок радикально не менялось, но снижается. Указывается и на то, что оно не является подотчётным в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, из которого вышла Россия в 2023 году.