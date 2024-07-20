Он утверждает, что в этом Москве помогает Иран, Северная Корея и Китай.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки выступил на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, где прокомментировал ситуацию с производством оружия в России в условиях антироссийских санкций. Он признал, что Москва нашла обходные пути и продолжает производить оружие, которое используется в противостоянии с Украиной.

По словам американского чиновника, сейчас страна поддерживает оборонно-промышленный комплекс в том числе благодаря отношениям с Ираном, Северной Кореей и Китаем. Роль Пекина хоть и не является прямой, но 70% станков и 90% микроэлектроники, которая используется для производства военной техники, поступает именно оттуда.

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Впрочем, Блинкен не считает санкции полностью провальными. Он объясняет, что стоит рассматривать вопрос эффективности санкций в контексте того, повлияли ли они на курс. И, как отмечает чиновник, они действительно повлияли, ведь в результате введённых рестрикций Москва столкнулась с мощной и растущей нагрузкой на свою экономику.

Ране американский президент Джо Байден заявил, что Россия перевела свою экономику на военные рельсы, существенно увеличив военное производство. Он призвал НАТО не отстаивать от стратегического противника, тоже нарастив количество вооружений.