Он утверждает, что силой удастся вернуть далеко не все территории.

Украинские власти неоднократно настаивали на необходимости возвращения к государственным границам Украины на момент 1991 года в ходе боевых действий, но на текущий момент ситуация на поле боя складывается не в их пользу. В этот раз Президент Украины Владимир Зеленский, в разговоре с журналистом британского издания BBC, признал, что восстановить территориальную целостность исключительно силовым путём не получится.

По словам украинского президента, для возвращения территорий необходимо погрузиться в дипломатию. Он считает, что международное сообщество может надавить на Россию, чтобы Москва рассмотрела возможность прекращения боевых действий на украинских условиях. Тем не менее Зеленский по-прежнему акцентирует внимание на том, что преимущество Украины на поле даст стране более привлекательное положение за столом переговоров.

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Владимир Зеленский, разговаривая с британским корреспондентом, допустил завершение горячей фазы боевых действий уже в этом году. Что касается его президентского срока, то он закончится не раньше, чем после фактического окончания военного положения в Украине, за которым последуют выборы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил, что кандидат в американские президенты от Республиканской партии в случае возвращения в Белый дом выступит посредником для мирного урегулирования российско-украинского конфликта ещё до инаугурации.