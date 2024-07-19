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Nacvark
Польша втрое нарастит контингент своих войск у границы с Белоруссией
Отмечается, что проходит это в рамках борьбу с нелегальной миграцией.

В 2021 году на территорию Польши с белорусской границы попытались прорваться несколько тысяч мигрантов. С тех пор на польские территории ежедневно бегут по сотне мигрантов, в чём в Варшаве обвиняют Белоруссию, которая якобы способствует этому для формированию миграционного кризиса в Польше.

В министерстве национальной обороны Польши объявили, что с 1 августа страна завершает две операции на белорусской границе - учебную и по охране границы. Вместо неё будет объявлена новая - «безопасное Подляшье» (регион на границе с Белоруссией), в которой примут участие до 17 тысяч военнослужащих из 18-й механизированной Железной дивизии имени генерала Тадеуша Бука. До этого на польско-белорусской границе находилось порядка шести тысяч военных.

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Отмечается, что наращивание контингента войск на границе с Белоруссией связано с необходимостью поддержания уровня безопасности и борьбы с незаконной миграцией с белорусских территорий.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о урегулировании с Украиной вопроса размещения украинских войск на белорусской границе, в результате чего украинская армия отвела своих военных подальше от границы с Белоруссией, а белорусские военные отошли на постоянные места дислокации.

#польша #белоруссия
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