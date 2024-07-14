Украинские военные отвели свои войска, аналогичное решение принял Минск.

В конце июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщил о скоплении у белорусской границы войск НАТО и Вооружённых сил Украины. Помимо этого в Черниговской области фиксировалось размещение украинских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. В Кремле выразили свою обеспокоенность по данной ситуации.

Вчера Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ходе проделанной им работы Киев отвёл своих военных и дополнительные войска из зоны белорусско-украинской границы, где они до этого были сосредоточены. По его словам, больше никаких осложнений с украинской стороной у Минска нет и он надеется, что так будет продолжаться в будущем.

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Белорусский президент также отдал приказ отвести войска, размещённые на южных рубежах, к постоянным местам дислокации. Он упомянул и то, что России и Украине следовало бы поскорее переходить к диалогу, чтобы договариваться о завершении боевых действий.

В то же время Александр Лукашенко утверждает, что определённые страны начали активизировать свои группировки войск, проводить провокации на северо-западе Белоруссии.