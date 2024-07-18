Американский президент уйдёт на самоизоляцию в свою резиденцию.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден сдал тест на выявление коронавируса, который показал положительный результат. При этом политик проходил все этапы вакцинирования препаратом от американской компании Pfizer, но тем не менее лёгкие симптомы пневмонии у него всё же были обнаружены.

На фоне этого американский президент уже отменил все мероприятия в рамках предвыборной кампании, в том числе конференцию UnidosUS, где планировал встретиться с избирателями. Исполнять свои служебные обязанности лидер государства продолжит в полном объёме.

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Лечащий врач Джо Байден также подтвердил факт болезни, подчеркнув, что с симптомами заболевания верхних дыхательных путей политик поступил днём 17 июля. Поначалу американский президент действовал исходя из своего рабочего графика, но состояние здоровье не улучшилось, из-за чего был сдан тест на COVID-19, подтвердивший заболеваемость.

На время лечения Байден переходит на самоизоляцию, которая будет проходить в его семейном доме в городе Рехобот-Бич (Делавэр), где обычно политик отдыхает с семьёй во время отпусков и выходных дней.



