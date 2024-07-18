Однако даже это не исключает необходимость дополнительных заимствований.





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К 2028 году Германия планирует достичь показателя расходов на оборону, установленный стандартами НАТО - 2%. Сделать это быстро не очень просто, поскольку в таком случае будет нанесён серьёзный удар по социальным программам, а это нанесёт ущерб политическим рейтингам немецкого канцлера.

Издание Der Spiegel пишет, что в немецком правительстве утвердили проект бюджета на 2025 год, который хоть и будет изменяться, но в целом заложил базу для последующих обсуждений в парламенте. Суммарные расходы в соответствии с планом равны 480,6 миллиардам евро, при этом 43,8 миллиарда евро Берлин возьмёт взаймы.

Проект затрагивает и увеличение оборонных расходов, которые будут равны 53 миллиардам евро (на 1,3 миллиарда евро больше), хотя министр обороны страны Борис Писториус настаивал на увеличении в 6 миллиардов евро. Ещё 22 миллиарда евро будут потрачены на совершенствование оборудования немецкой армии. Что касается поддержки Украины, то тут ситуация стала хуже: немцы потратят в два раза меньше денег, чем в прошлые годы. Стоит напомнить, что в 2024 году на военные нужды Киева выделили 8 миллиардов евро, а сейчас всего 4 миллиарда евро.

Все цифры могут ещё корректироваться в будущем. Обсуждение проекта бюджета на 2025 год Бундестаг начнёт в конце ноября, к тому моменту начнутся бурные дискуссии между немецкими парламентариями.