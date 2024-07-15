Американский политик может воспользоваться образом жертвы покушений и репрессий.

Вчера в штате Пенсильвания произошло покушение на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, которое организовал 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. взявший на встречу с избирателями винтовку AR-15 своего отца. Здоровью американского политика ничего не угрожает, но его ухо было повреждено.

Издание Politico пишет о том, что данный инцидент может повысить шансы Дональда Трампа на победу в президентских выборах, запланированных на ноябрь 2024 года. Причём с этим мнением согласны ряд конгрессменов из Палаты представителей, представленных Республиканской партией.

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Конгрессмен-республиканец Деррик Ван Орден считает, что пережитое Трампом покушение означает для него победу на выборах, поскольку это лишь укрепит поддержку экс-президента и активизирует его избирателей явиться на избирательный участок, отдав свой голос. Ситуация также взбодрит ярых сторонников политика, а скандирование Трампом во время стрельбы фраз «боритесь, боритесь, боритесь!» может стать реальным лозунгом - считает Тим Берчетт.

Сложившаяся ситуация может сказаться и на демократическом электорате, который, вопреки своей нелюбви к Трампу, выступает за честные выборы и считает реальной проблемой покушение на кандидатов в президенты. Инцидент попросту вызовет сочувствие к Дональду Трампу у демократов, которые недавно ещё подвергали его критике.

Примечательно, что ранее американский тележурналист предупреждал американского политика о возможном на него покушении, которое организует якобы американский истеблишмент. Тем не менее журналист тогда не упустил важный момент, подчеркнув, что всё это лишь усилит сплочённость республиканцев и повысит шансы возвращения Дональда Трампа в Белый дом.