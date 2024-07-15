Им оказался 20-летний гражданин Томас Мэтью Крукс, жертвовавший деньги Демократической партии

Вчера была новость о том, что на кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение в Пенсильвании, в результате которого пуля задела его ухо. Изначально стрелка задержать не смогли, однако после его тело было найдено недалеко от места покушения. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы, ответственной за безопасность ряда американских чиновников, в том числе экс-президентов страны.

Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов Америки обнародовало данные по стрелку, которым оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как оказалось, американец проживал недалеко от проведения встречи Трампа с избирателями, куда он решил наведаться с винтовкой типа AR-15, официально зарегистрированной на его отца.

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В ходе расследования правоохранительные органы пытаются установить мотивы нападавшего, но, учитывая полученную информацию рядом американских средств массовой информации, тут всё максимально просто. Сам Томас Мэтью Крукс публиковал видео, в котором говорил о своей ненависти к Дональду Трампу, также есть информация о его пожертвования в политические фонды, направляющие средства Демократической партии. Тем не менее в избирательных участках американец зарегистрирован как голосовавший за Республиканскую партию.

Примечательно, что стрелок носил авторский мерч YouTube-канала DemolitionRanch («Разрушительное ранчо»), посвящённого тестированию огнестрельного оружия.