Пуля стрелка прошла в нескольких сантиметрах от головы политика.

На своём выступлении в Пенсильвании перед избирателями кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пережил покушение. В его сторону был совершён выстрел, пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы политика. После того, как пуля прошла мимо, телохранители заградили собою тело политика. Он же продолжил, встав с пола, схватился за окровавленное ухо и продолжил скандировать, махая при этом кулаком. В конечном итоге американский политик покинул сцену.

Стрелок не был пойман, обстоятельства совершения покушения выясняются сотрудниками Секретной службы, ответственной за охрану экс-президента страны. Стоит отметить, что это уже не первая попытка покушения на Дональда Трампа, впервые в него пытались стрелять в 2016 году, но тогда стрелок даже не успел выхватить пистолет.

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Ранее американский журналист Такер Карлсон уже допускал, что на Трампа могло быть совершено покушение. Он обвинил в этом «американский истеблишмент», который обеспокоен популярностью политика, и не видит другим вариантом борьбы с ними. Тем не менее журналист признал, что всё это не принесёт пользы, а Трамп получит ещё больше популярность, как жертва.