До этого официально было известно, что британскими ракетами ВСУ всё-таки смогут бить вглубь России.

Недавно была новость о том, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с журналистами подтвердил возможность применения Вооружёнными силами Украины французско-британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Позже на это отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский с примечанием, речь об ударах по военным объектам.

Издание The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны Великобритании, сообщает, что Лондон опроверг информацию о выданном Киеве разрешении на применение Storm Shadow для ударов вглубь российских территорий.

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Помимо этого издание сделало запрос в канцелярию премьер-министра страны Кира Стармера, где ответили, что британское правительство не меняло свою позицию в отношении применения Storm Shadow, то есть использовать их можно только в пределах территорий Украины на момент 2014 года. При этом отмечается, что для того, чтобы выдать какое-либо разрешение по применению Storm Shadow, необходимо одобрение двух стран-производителей - Великобритании и Франции.

Ранее в Белом доме заявили, что обсуждают ограничения на применение американского оружия по российским территориям. На текущий момент удары вглубь России западным, о которых просит Киев, находятся под запретом.