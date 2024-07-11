Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, о чём сообщает Bloomberg.

Украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, неоднократно обращались к Соединённым Штатам Америки с просьбой разрешить атаковать американским оружием вглубь России, чтобы таким образом вынудить Москву передислоцировать самолёты-носителя авиационных бомб подальше от линии боевого соприкосновения. Тем не менее в Белом доме не намерены давать такое разрешение, ограничиваясь добром на удары по приграничным территориям России.

Великобритания разрешит Украине наносить удары своими ракетами Storm Shadow по военным целям на российских территориях, в частности санкционировав атаки вглубь России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на выступление премьер-министра страны Кира Стармера на саммите НАТО в Вашингтоне.

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Глава британского правительства считает, что Украины сама вправе решать, как им использовать передаваемые британские ракеты для обеспечения собственной защиты. Однако он подчеркнул, что всё должно происходить в соответствии международным гуманитарным и только в оборонных целях.

Очевидно, что если Вооружённые силы Украины начнут наносить удары по российским аэродромам в 100 - 200 километрах от российско-украинской границы, где дислоцируются современные истребители-бомбардировщики Су-34, Москва будет вынуждена принять решение об их отводе на дальние позиции, чтобы не допустить уничтожение дорогостоящих самолётов.