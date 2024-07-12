В Вашингтоне подчеркнули, что о разрешении «бить куда угодно» речи не идёт.

Украинские власти настаивают на необходимости пересмотра Соединёнными Штатами Америки ограничений на удары американским оружием по российским территориям. Киев хочет, чтобы украинская армия могла наносить удары не только по приграничным территориям России, но и другим целям, например прилегающим к линии боевого соприкосновения аэродромам, чтобы таким образом вынудить Москву передислоцировать самолёты-носители авиационных бомб подальше от зоны боевых действий.

Координатор стратегических коммуникаций Совета безопасности при Белом доме Джон Кирби прокомментировал ситуацию, сообщив, что американские власти продолжают обсуждения с Киевом по этому поводу. Тем не менее, по его словам, о разрешении «бить куда угодно» речи не идёт.

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Американский чиновник объяснил, что в Вашингтоне понимают позицию украинского президента, но штаты чётко обдумывают каждый шаг, который предпринимают, уделяя соответствующее внимание вероятности эскалации российско-украинского конфликта как следствия принятия такого решения.

Ранее стало известно, что в Великобритании разрешили Украине применять дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пообещал ответные меры, если такие случаи будут зафиксированы.