Об этом объявили в министерстве обороны Дании.

В министерстве обороны Дании объявили о планах профинансировать производство украинским оборонно-промышленным комплексом 18 единиц самоходных артиллерийских установок 2С22 «Богдана», выделив на эти цели 1,2 миллиарда датских крон (~170 миллионов долларов)

2С22 «Богдана» - самоходная артиллерийская установка украинского производства, разработанная в 2009 году, но прошедшая первые опытные испытания только в 2019 году. Разработана под калибр 155-мм образца НАТО. В 2023 году установлена система автоматического огня на подобие той, что у самоходной артиллерийской установки французского производства CAESAR.

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Министр обороны страны Троелс Лунд Поульсен подчеркнул, что когда он был в Киеве весной этого года, то посетил ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и убедился в возможности производства ими современной военной техники. Он считает, что финансирование производства техники украинцами наиболее выгодно с учётом развития украинского оборонно-промышленного комплекса и решения ряда логистических нюансов.

Для финансирования датскими властями выбрана была именно 2С22 «Богдана» по рекомендации министерства обороны Украины. Троелс Лунд Поульсен выразил надежду, что союзники последуют датской модели и сделают свой вклад в строительство украинской оборонной промышленности.

Примечательно, что на момент 2023 года производство одной 2С22 «Богдана» составляло 2,5 миллиона долларов. Выделенные 170 миллионов долларов предусмотрены на производство только одного дивизион из 18 единиц самоходных артиллерийских установок, хотя в теории речь могла бы идти о 68 единицах военной техники. Впрочем, возможно, выделенные средства имеют более широкий спектр применения и выделены с учётом определённых особенностей национального производства.