Китайские власти настаивают на том, что не помогали оружием ни одной из сторон конфликта, а их связи с Москвой ограничиваются торговыми.

По итогам прошедшего саммита НАТО в Вашингтоне страны-участники подписали совместное коммюнике, в котором они призвали Китай прекратить какую-либо материально-техническую поддержку военных действий России. Они отмечают, что своими действиями Пекин поддерживает российский оборонно-промышленный комплекс и усиливает угрозу евроатлантической безопасности.

Миссия Китая в Европейском союзе отреагировала на данное заявление, назвав его клеветой и отправив НАТО соответствующий протест. Пекин возмущён ситуацией и настаивает на том, что североатлантический альянс продолжает играть на взаимосвязи в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Помимо этого Пекин порекомендовал НАТО держаться подальше от Азии, которая является местом мирного развития, а не геополитических противостояний. Китайские власти советуют североатлантическому альянсу и дальше оставаться региональной оборонной организацией в Северной Атлантике, не нарушая мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Китае неоднократно говорили, что не передают оружие ни одной сторон российско-украинского конфликта. Имеющиеся торговые связи с Москвой китайские власти считают обычными и не видят причин для обеспокоенности из-за этого, когда на Западе обвиняют страну в поставке товаров двойного назначения, способных помочь в производстве оружия.