Эти средства стали дополнением к ранее зарезервированным 150 миллионам евро.

В ходе саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что обещавшие Украине американские истребители F-16 Дания и Нидерланды планируют доставить первую партию самолётов уже этим летом. На фоне этого министерство обороны Нидерландов официально объявило о выделении 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей.

В ведомстве отмечают, что боеприпасы будут закупаться напрямую у производителей, а всех подробностей Амстердам раскрывать не намерен с точки зрения безопасности. В официальном заявлении на сайте оборонного ведомства подчеркнули, что таким образом Нидерланды хотят послать Москве сигнал о продолжающейся всеобъемлющей поддержке Украины со стороны НАТО.

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Примечательно, что выделенные средства станут дополнением к 150 миллионам евро, которые ранее зарезервировали для приобретения вооружений к F-16.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для противостоянии России в небе Вооружённым силам Украины необходимо как минимум 128 истребителей F-16. Украинский президент акцентирует внимание на том, что российская армия ежедневно применяет около трёхсот самолётов для выполнения боевых задач в воздушном пространстве. Очевидно, что такое количество самолётов Запад никак не сможет оперативно передать Киеву.