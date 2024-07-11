Он подчеркнул, что россияне используют при выполнении боевых задач около 300 истребителей ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу запланированной поставки американских истребителей F-16 в этом году, подчеркнув, что передаваемого Западом количества авиационной техники будет недостаточно, чтобы эффективно противостоять России в воздушном пространстве.

По словам украинского президента, сейчас идёт речь о поставке около 10 - 20 истребителей. Даже если речь будет о пятидесяти самолётов, то и этого недостаточно, поскольку российская армия ежедневно использует в около 300 истребителей при выполнении боевых задач в небе - объяснил он. При таких обстоятельствах, по подсчётам Киева, нужно 128 истребителей F-16.

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Стоит напомнить, что в рамках саммита НАТО в Вашингтоне Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки заявил об отправке Вооружённым силам Украины американских истребителей. Он отметил, что они находятся уже в дороге из Нидерландов и Дании. Не уточняется, когда именно все процессы по передаче самолётов будут завершены, но нидерландские и датские власти обещают возможность лицезреть первые украинские F-16 в небе уже этим летом.

Официально Украине было обещано 19 истребителей F-16 из Дании, 24 из Нидерландов и 30 из Бельгии. Суммарное количество обещанной авиационной техники превышает 70 единиц, но её передача требует много времени, учитывая обучение пилотов и подготовку инфраструктуры.