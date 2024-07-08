Он подчеркнул, что первоочерёдным является украинская победа.



Недавно Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Украина сможет вступить в североатлантический альянс через десять лет, призвав снабжать украинскую армию оружием для достижения этой цели. Журналист CBS News задал главе военного блока логичный вопрос, почему именно такой срок был озвучен, а не, например, два или три года.

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Вместо того, чтобы дать конкретное объяснение озвученной цифре, Столтенберг подчеркнул, что никто не обещал Украине вступление в НАТО даже через десять лет. Он также добавил, что вопрос крайне серьёзный, поскольку страна сейчас находится в состоянии конфликта.

Йенс Столтенберг в очередной раз призвал союзников по военному блоку усиливать поддержку, чтобы обеспечить победу Киева, ведь она является «предварительным условием для любого будущего членства»

Ранее глава украинской армии в НАТО Наталья Галибаренко сообщала, что Киев не настаивает на немедленном членстве в североатлантическом альянсе. Вместо этого украинские власти хотят получить необратимое предложение по присоединению в военный блок в будущем, когда боевые действия уже будут завершены. Однако никаких соответствующих сигналов руководство альянса пока что не давало.