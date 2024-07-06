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Nacvark
Столтенберг надеется, что Украина сможет вступить в НАТО в течение 10 лет
Он призвал снабжать украинскую армию оружием, чтобы она могла пережить бои на истощение.


Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Украина сможет вступить в НАТО в течение следующих десяти лет. Он считает, что это будет возможно только после того, как российско-украинский конфликт завершится. Сам вопрос присоединения страны к североатлантическому альянсу напрямую зависит от союзников и количества долгосрочных обязательств по поддержке Киева, которые они возьмут на себя - добавил он.

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По словам главы военного блока, Запад должен продолжить поставку оружия украинской армии, чтобы она могла и дальше сопротивляться в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что сейчас Москва пытается пережить Украину, ведя бои на истощение.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить на саммите НАТО в Вашингтоне нечто похожее на приглашение в североатлантический альянс, имея ввиду гарантии присоединения после окончания боевых действий. Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк комментировал ситуацию, отметив, что украинские власти являются реалистами и не рассчитывают на приглашение в военный блок, которого не будет, но им могут указать на перспективу членства.

#украина #нато #столтенберг
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GumanoidT
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В гейропе походу не понимают, что через 10 лет Украины в принципе может уже и не быть. Лучше бы мирным урегулированием занялись.
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Radioman
09:23
Это не работает с некоторыми сайтами, хз как и почему.
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ЧatoБoт
09:22
Все эти 5 пунктов - полная фигня, главное - тщательно проработать 6-й пункт - организация поминок по усопшей Нэньке.
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Eisbrecher
09:21
>>Тупые пендосы до такого гениального дизайна танков не додумались. Именно поэтому у них вместо автомата заряжания тупо качок-нигер, пихающий снаряды вручную в 21 веке. Не то что у отсталых совков, да...
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