Он призвал снабжать украинскую армию оружием, чтобы она могла пережить бои на истощение.





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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Украина сможет вступить в НАТО в течение следующих десяти лет. Он считает, что это будет возможно только после того, как российско-украинский конфликт завершится. Сам вопрос присоединения страны к североатлантическому альянсу напрямую зависит от союзников и количества долгосрочных обязательств по поддержке Киева, которые они возьмут на себя - добавил он.

По словам главы военного блока, Запад должен продолжить поставку оружия украинской армии, чтобы она могла и дальше сопротивляться в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что сейчас Москва пытается пережить Украину, ведя бои на истощение.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить на саммите НАТО в Вашингтоне нечто похожее на приглашение в североатлантический альянс, имея ввиду гарантии присоединения после окончания боевых действий. Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк комментировал ситуацию, отметив, что украинские власти являются реалистами и не рассчитывают на приглашение в военный блок, которого не будет, но им могут указать на перспективу членства.