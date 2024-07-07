Они будут направлены на слаживание действий для предотвращения актов терроризма.

Министерство обороны Белоруссии сообщает, что с 8 по 19 июля белорусские военные проведут совместные антитеррористические учения с Китаем, направленные на слаживание действий белорусских и китайских подразделений в рамках предотвращения актов терроризма. Китайские военнослужащие уже прибыли на белорусские территории.

Отмечается, что такой формат военного сотрудничества позволит провести полезный обмен опытом и создать фундамент для развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск.

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Военное сотрудничество между Китаем и Белоруссией было установлено ещё 2010 году в рамках соответствующего договора. Однако до этого момента страны ограничивались лишь обменом опытом и взаимными визитами, без проведения совместных учений. В 2023 году стало известно, что первые военные учения между странами пройдут в 2024 году.