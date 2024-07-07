Они будут направлены на повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в миротворческих миссиях.





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Пресс-служба Министерства обороны Армении объявила о запланированных с 15 по 24 июля совместных военных учениях с Соединёнными Штатами Америки под наименованием Eagle Partner 2024. Они будут направлены на повышение уровня слаживания подразделений, которые принимают участие в миротворческих миссиях.

По данным армянского оборонного ведомства, в рамках военных учений армянские и американские военные отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в потенциальной зоне конфликта. В учениях примут участие военнослужащие Вооружённых сил Армении из миротворческой бригады, а также бойцы Сухопутных войск Соединённых Штатов Америки в Европе и Африки, Национальная гвардия штата Канзас.

Стоит отметить, что Eagle Partner 2024 далеко не первые военные учения, проводимые Ереваном в кооперации с другими странами Запада. В Кремле на подобные мероприятия реагируют холодно, утверждая, что они никак не способствуют стабилизации ситуации в регионе.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян подтвердил присутствие армянской делегации на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится с 9 по 11 июля.