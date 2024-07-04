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Nacvark
Зеленский хочет получить от саммита НАТО в Вашингтоне нечто похожее на приглашение в альянс
При этом Зеленский признал, что Украина не получит приглашение в военный блок в данный момент.


Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Соединённые Штаты Америки и Германия являются основными противниками вступления Украины в НАТО, поскольку его страна пребывает в состоянии боевых действий и, в случае вступления в североатлантический альянс, есть риск вовлечь в конфликт весь военный блок.

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В этот раз, в интервью Bloomberg он рассказал об ожиданиях Киева от приближающегося саммита НАТО в Вашингтоне. Зеленский сразу подчеркнул, что не ждёт приглашения в североатлантический альянс в данный момент, хотя очень бы этого хотел.

В то же время Владимир Зеленский рассчитывает получить «что-то похожее на приглашение», что станет знаком единства и консолидации всей украинских союзников во главе с Соединёнными Штатами Америки и сигналом об отсутствии страха перед Россией. Помимо этого он желает добиться на саммите увеличения поставок систем противовоздушной обороны и заключения новых двухсторонних соглашений о гарантиях безопасности по аналогии с теми, что уже подписал с более чем двадцатью странами.

Ранее Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал о том, какой в Вашингтоне видят украинскую победу. В отличие от Киева, американские власти не так заинтересованы в восстановлении территориальных границ 1991 года, как в сохранении независимости Украины с её текущим прозападным курсом и возможностями для интеграции в институты Запада.

#украина #нато #зеленский
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