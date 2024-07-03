Недавно Зеленский говорил, что на этот счёт позиции Киева и Вашингтона разнятся.

Недавно Владимир Зеленский сообщил о разных мнениях в Киеве и Вашингтоне насчёт украинской победы. Он подчеркнул, что украинские власти хотят вернуть территориальные границы 1991 года, а в Белом доме желают лишь сохранить независимость Украины, чтобы она могла интегрироваться в западные институты.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию, сообщив, какой в Вашингтоне на самом деле видят победу Украины. По его словам, украинское государство должно стать сильным, успешным и подлежать интеграции в Европейский союз и НАТО. При этом он отметил необходимость того, чтобы Киев сам мог стоять на ногах в военном, экономическом и демократическом планах.

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Помимо этого Блинкен призвал Украину быть готовыми к длительным боевым действиям и грамотному инвестированию. По его мнению, если Киев грамотно будет распределять инвестиции Запада, то экономика страны получит огромный потенциал. Не менее важным американский чиновник видит развитие военно-промышленного комплекса и дальнейшие усилия по привлечению иностранных инвестиций.

В свою очередь, Энтони Блинкен напомнил, что более 30 государств согласились вести с Киевом переговоры о двухсторонних обязательствах в сфере безопасности, благодаря чему страна может заручиться долгосрочными гарантиями оказания ей военной и другой помощи.