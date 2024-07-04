Всё это на фоне начала поставок дальнобойных ракет данного типа Украине.





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В апреле 2024 года Соединённые Штаты Америки официально объявили о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS в модификации, позволяющей поражать цели на дальности до 300 километров. С тех пор стало понятно, что поставки данного оружия Киеву будут продолжаться.

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки объявило о заключении контракта с американской оборонной компанией Lockheed Msrtin на производство ATACMS. Общая стоимость контракта составляет 226 миллионов долларов. При этом отмечается, что они будут поставляться Польше, Марокко и странам Балтии (Литва, Латвия, Эстония), про Украину каких-либо упоминаний нет.

Крайним сроком выполнения государственного заказа установлено 30 декабря 2028 года.

Примечательно, что данный тип ракет уже является устаревшим для американской армии, поэтому Пентагон вряд ли будет производить ATACMS для собственных нужд. Теперь американские военные постепенно переходят на новые Precision Strike Missile, которые также запускаются с реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, но пока что ещё испытываются армией.

Ранее Пентагон объявил о заключённом контракта с Lockheed Martin на производство противоракет PAC-3 MSE, часть их которых отправят Вооружённым силам Украины. Общая стоимость контракта составила более 4,5 миллиардов долларов.