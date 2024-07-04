Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США заключили контракт с Lockheed Martin на поставку ракет ATACMS общей стоимостью $226 млн
Всё это на фоне начала поставок дальнобойных ракет данного типа Украине.


В апреле 2024 года Соединённые Штаты Америки официально объявили о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS в модификации, позволяющей поражать цели на дальности до 300 километров. С тех пор стало понятно, что поставки данного оружия Киеву будут продолжаться.

реклама

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки объявило о заключении контракта с американской оборонной компанией Lockheed Msrtin на производство ATACMS. Общая стоимость контракта составляет 226 миллионов долларов. При этом отмечается, что они будут поставляться Польше, Марокко и странам Балтии (Литва, Латвия, Эстония), про Украину каких-либо упоминаний нет.

Крайним сроком выполнения государственного заказа установлено 30 декабря 2028 года.

Примечательно, что данный тип ракет уже является устаревшим для американской армии, поэтому Пентагон вряд ли будет производить ATACMS для собственных нужд. Теперь американские военные постепенно переходят на новые Precision Strike Missile, которые также запускаются с реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, но пока что ещё испытываются армией.

Ранее Пентагон объявил о заключённом контракта с Lockheed Martin на производство противоракет PAC-3 MSE, часть их которых отправят Вооружённым силам Украины. Общая стоимость контракта составила более 4,5 миллиардов долларов.

#сша #atacms #lockheed martin
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
2
Оверклокеры смогли держать Core i9-14900KF холодным на скорости 7.5ГГц с помощью кулера за $10 000
2
Названа стоимость всех модификаций смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch 7
3
Пентагон начнёт использовать мощности своих суперкомпьютеров в качестве облачных вычислений
3
Китай может легко обнаруживать американские F-35 при помощи метеорадаров
3
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
8
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
3
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил загадочные структуры в атмосфере Юпитера
2
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
Благодаря ракете ВКС РФ украинская армия лишилась важнейшей стратегической переправы
+
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
11
NASA опубликовало панорамный снимок вулкана Олимп, самого высокого в Солнечной системе
1
Энтузиаст восстановил потерянную сцену с предательством Йеннифэр в игре The Witcher 3
+
Беспилотник США SeaGuardian получит расширенные возможности наведения для дальних атак
+
MAN Truck & Bus провела пресс-тур в Тироле и объявила о плавном переходе на электромобильность
+
В Японии хотят решить проблему нехватки водителей конвейерными лентами на участке в 500 км
2
Представлены эскизы дизайна для серий смартфонов Realme 13 Pro и Redmi Note 14 Pro
+
Страны БРИКС+ приняли принципиальное решение о создании общей зерновой биржи
+
Первого полноразмерного китайского робота-гуманоида «Цинлун» представят на WAIC 2024
1
OnePlus 13 может предложить рейтинг защиты IP выше по сравнению с Galaxy S24
1

Популярные статьи

Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
19
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
25
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
5
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
30
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
11
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
175
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
1
Asia Times: Китай намерен обезвредить бомбу замедленного действия LGFV "мощностью" в $13 трлн
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
03:58
Бедный Такер, ему потом долго придется промывать свои уши от фонтанов отборной хрюканины.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским
Михаил Авраменко
03:53
Каждый истеричный всхрюк либерашек поднимает мне настроение 😊
Столицу Литвы окружат «зубами дракона» и противотанковыми ежами
Михаил Авраменко
03:50
Это точно, за Окраину взялись всерьёз. Распродают за бесценок земли, массово гонят поросяток на убой, массово зомбируют население ложными ценностями. Ну и про ФАБ-3000 не стоит забывать 😎
Контракт на ₽7,4 млрд на строительство аэропорта в Бодайбо расторгнут из-за просрочки заказчика
Михаил Авраменко
03:42
Эх, не успел зелефюрер распродать Окраину самоходному Деду, пора договариваться с новым хозяином.
Зеленский приглашает Трампа к диалогу о будущем Украины
Dark_Cloud
03:40
Так не только Бидон признаки слабоумия демонстрирует. Там полный паноптикум западников этих, в кого ни ткни - все херню несут.
The New York Post: за последний год Байден 20 раз демонстрировал признаки умственного упадка
Михаил Авраменко
03:39
Не каждый окраинец доплывет до середины Тисы, но каждый ФАБ-500 долетит до центра Харькова.
Украинские власти признали, что ФАБ-500 долетят до любой точки Харькова
Михаил Авраменко
03:37
А что случилось? (с.) тов. Хрюссыкер
Министр социальной политики Украины озвучила серьёзные проблемы в области пенсионного обеспечения
Wlad Rever
03:16
На одном ССД установлена Вин7 для работы, на другом Вин10, если поиграть захочется.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 3
Alex Z
03:09
не свет, а электрическая энергия какие же вы глупые. у нас он есть. а вот у вас остатки догорают лол.
В Генштабе ВС РФ огласили сроки завершения СВО
Dark_Cloud
03:05
Японские геймеры требуют отменить релиз игры Assassin’s Creed Shadows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем